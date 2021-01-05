Генрі "Енріке" Тарріо, лідер шовіністичної групи Proud Boys, яка відома своїм зв'язком з білим націоналізмом, заарештований за спалення банеру Black Lives Matter, зірваного з фасаду церкви.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У вівторок, 5 січня, стало відомо, що правоохоронці заарештували лідера Proud Boys, Генрі “Енріке” Тарріо. Крім діяльності у Proud Boys Тарріо також відомий як директор організації Latinos for Trump у Флориді, бізнесмен та кандидат на первинних виборах Республіканської партії до Конгресу від 27 округу Флориди.

Столичне управління поліції округу Колумбія звинуватило Тарріо у знищенні власності у Вашингтоні. Йдеться про банери Black Lives Matter, які було зірвано з історичних церков на північному заході округу Колумбія та спалено.

Під час арешту у нього знайшли також магазини для зброї, тож було висунуто додаткові звинувачення.

“Йому було пред’явлено звинувачення в знищенні майна у зв’язку зі злочином, вчиненим у суботу, 12 грудня 2020 року, в 900-му кварталі на 11-й вулиці, Північний Захід. Під час арешту у нього були виявлені два магазини для вогнепальної зброї великої місткості. Йому було додатково пред’явлено звинувачення в їх зберіганні”, — повідомив офіцер відділу громадської інформації Департаменту поліції округу Колумбія Шон Хикман.

Підпал банерів Black Lives Matter

Підпал банерів Black Lives Matter стався 12 грудня під час агресивної акції протесту прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Того вечора протестувальники, серед яких були члени Proud Boys, зірвали банери з Об’єднаної методистської церкви Есбері, однієї з найстаріших церков міста, куди ходять переважно темношкірі, та Африканської методистської єпископальної церкви. Згодом відбулося спалювання цих банерів, записи цього поширилися у мережі:

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020

Поліція округу тоді інформувала, що розцінює цей злочин як “злочин на ґрунті ненависті”. За кілька днів після інциденту відділення ФБР у Вашингтоні написало в Twitter, що в партнерстві з поліцією округу Колумбія шукає допомоги у встановленні потенційних підозрюваних в інциденті, звинувачення в участі у якому було висунуто Тарріо. Було оголошено нагороду за інформацію про підозрюваних у розмірі $1000. Бюро тоді опублікувало скріншоти відео, на яких зображено людей, які підпалюють банер. Однак Тарріо серед них, схоже, немає. .@DCPoliceDept & #FBIWFO are seeking suspects in a Destruction of Property offense that occurred on 12/12/20 in the 900 blk of 11th St, NW. If you have info, contact MPD: call (202) 727-9099/text 50411. #WantedWednesday https://t.co/d4VVqDEgK0 pic.twitter.com/TMqMHxUDcu — FBI Washington Field (@FBIWFO) December 16, 2020

Однак незабаром після інциденту Тарріо опублікував у сервісі мікроблогів Parler та месенджері Telegram дописи, у яких заявив, що бере за це відповідальність, інформують CNN та Washington Post.

Він заявляв, що не визнає це злочином на ґрунті ненависті, оскільки його мотивували не раса, релігія чи політична ідеологія, а те, що він вважає, що рух Black Lives Matter “тероризував громадян США”.

До того ж він звертався у своїх дописах до правоохоронців.

“Приходьте, заберіть мене, якщо ви відчуваєте, що те, що я зробив, було неправильним. Ми дозволимо громадськості вирішувати”, — писав він.

Пізніше в грудні Тарріо ще раз публічно взяв на себе відповідальність за підпалення банерів. Під час інтерв’ю подкасту WarBoys Тарріо вихвалявся, називаючи себе “людиною, яка пішла вперед і поставила запальничку до банеру і охопила його полум’ям”.