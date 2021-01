Поліція округу тоді інформувала, що розцінює цей злочин як “злочин на ґрунті ненависті”.

За кілька днів після інциденту відділення ФБР у Вашингтоні написало в Twitter, що в партнерстві з поліцією округу Колумбія шукає допомоги у встановленні потенційних підозрюваних в інциденті, звинувачення в участі у якому було висунуто Тарріо. Було оголошено нагороду за інформацію про підозрюваних у розмірі $1000.

Бюро тоді опублікувало скріншоти відео, на яких зображено людей, які підпалюють банер. Однак Тарріо серед них, схоже, немає.

