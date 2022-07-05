Про це він повідомив у Facebook.

У Сергія Філімонова лікарі дістали вже вісім осколків. Чоловіка, який воює у підрозділі “Гонор” у складі ССО на сході України, евакуюють у Дніпро.

“Все буде добре. Лікарі кажуть про якийсь місяць відновлення, а я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю”, — написав лідер неформального руху.

Зазначимо, що Філімонов є колишнім керівником київського осередку “Цивільного Корпусу Азов” та київського осередку партії “Національний корпус”. Він відомий як організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови. Чоловік виступав на підтримку політичних в’язнів і жертв політичних злочинів.

Крім того, Сергій Філімонов зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”. Він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Стокгольмському кінофестивалі у 2021 році. Додамо, що він не є професійним актором. За сюжетом бандит на прізвисько Носоріг прокладає свій кривавий шлях у кримінальній Україні 1990-х.