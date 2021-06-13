Про це йдеться в спільному комюніке “Великої сімки” за результатами саміту.
“Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості щодо жертв Рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, збитого Іраном у січні 2020 року. Ми повторюємо своє глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав людини та зловживань в Ірані”, – йдеться в документі.
Збиття літака МАУ
8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.
На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини і Великої Британії.
За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу.
17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака.
У ньому зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.
В РНБО кажуть, що Україна схиляється до версії канадського суду, що атака на літак Міжнародних авіаліній України в Ірані була терактом.
- 6 квітня в Ірані десяти посадовим особам було пред’явлено звинувачення у справі про причетність до збивання українського пасажирського літака.