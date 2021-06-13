Країни "Великої сімки" (G7) виступили на підтримку зусиль, спрямованих на прозорість та підзвітність Ірану щодо компенсацій родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ у січні 2020 року.

Про це йдеться в спільному комюніке “Великої сімки” за результатами саміту.

“Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості щодо жертв Рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, збитого Іраном у січні 2020 року. Ми повторюємо своє глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав людини та зловживань в Ірані”, – йдеться в документі.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини і Великої Британії.

За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу.

17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака.

У ньому зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.

В РНБО кажуть, що Україна схиляється до версії канадського суду, що атака на літак Міжнародних авіаліній України в Ірані була терактом.