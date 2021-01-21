Президенти Євроради та Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже цього року.

Про це йдеться у листі Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн на адресу президента Володимира Зеленського за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, інформує пресслужба Глави держави.

“Керівники інституцій ЄС зазначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оцінної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Також європейські лідери наголосили, що ЄС готова і надалі надавати Україні підтримку для боротьби з пандемією. Зокрема, інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги загальною сумою у 600 млн євро. Йдеться і про сприяння якнайшвидшому отриманню Україною вакцини проти коронавірусу.