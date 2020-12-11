Глави держав і урядів країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі в четвер дійшли згоди щодо продовження економічних санкцій стосовно РФ у зв'язку з окупацією Криму та агресією на Сході України

Про це повідомив прес-секретар голови Європейської ради Баренд Лейтс у Twitter.

“Є угода щодо продовження санкцій проти Росії”, – написав він.

Як передає “Радіо Свобода”, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель поінформували решту європейських лідерів про стан перемовин у Нормандському форматі. При цьому зауважили, що не було досягнуто значного прогресу – вони рекомендували подовжити санкції.

Йдеться поки що лише про політичне рішення, але посли ЄС мають офіційно затвердити його найближчого тижня. Постанову, яка вже набуде юридичної чинності, повинна буде ухвалити Рада ЄС, і після опублікування в “Офіційному журналі” Євросоюзу – продовження санкцій почне діяти.