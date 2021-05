Перед цим до аналогічних кроків вдалася Велика Британія. Міністр транспорту країни Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, “щоб гарантувати безпеку пасажирів”.

Також британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії “Белавіа” на виконання рейсів до Сполученого Королівства. Жоден британський перевізник не виконує рейси до Мінська, тож у такий спосіб авіасполучення між країнами було припинено.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021