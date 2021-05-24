Про це йдеться в повідомленнях на сайті Європейської ради та в Twitter-акаунті міністра транспорту Великої Британії Гранта Шеппса.
У понеділок, 24 травня, Європейська рада обговорила ситуацію з екстреною посадкою в Мінську літака компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі. Як відомо, після екстреного приземлення під супроводом винищувача білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, які летіли цим рейсом.
Європейська рада ухвалила кілька політичних рішень за підсумками обговорення. Їх тепер матиме затвердити Рада Європейського Союзу. Так, лідери країн ЄС:
- засуджують екстрену посадку літака в Мінську та затримання Протасевича та Сапеги, вимагають їхнього негайного звільнення та забезпечення свободи їхнього пересування;
- закликають Раду ЄС вжити заходів для введення заборони на польоти білоруських авіакомпаній в повітряному просторі ЄС, запобігання доступу рейсів білоруських авіакомпаній до аеропортів ЄС;
- закликають Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент (зауважимо, що організація призначила термінове засідання з цього приводу на 27 травня);
- пропонують Раді ЄС якнайшвидше ухвалити додаткові санкційні списки у зв’язку з затримання Протасевича та Сапеги;
- закликають перевізників, які базуються в ЄС, уникати перельотів через Білорусь;
- висловлюють солідарність з Латвією через необгрунтовану висилку латвійських дипломатів Білоруссю.
Перед цим до аналогічних кроків вдалася Велика Британія. Міністр транспорту країни Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, “щоб гарантувати безпеку пасажирів”.
Також британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії “Белавіа” на виконання рейсів до Сполученого Королівства. Жоден британський перевізник не виконує рейси до Мінська, тож у такий спосіб авіасполучення між країнами було припинено.
Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.
— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021
Голова МЗС країни Домінік Рааб назвав цей інцидент “необдуманим, цинічним та небезпечним викрадення білоруським урядом рейсу Ryanair”.
Він зазначив, що Велика Британія засуджує ці дії, вимагає звільнення затриманих та виступає за впровадження санкцій проти причетних. Рааб так само закликав ІКАО терміново зібратися для розгляду цього питання.
- Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.
- 24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення.
- Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.