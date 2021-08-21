Лідери терористичної організації "Талібан" зібралися в Кабулі (Афганістан), аби обговорити нинішню ситуацію в країни та сформувати новий уряд, який працюватиме за законами шаріату.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Інсайдери з “Талібану” на умовах анонімності розповіли, що ініціатором зустрічі був політичний керівник бойовиків мулла Абдул-Гані Барадар. Він запропонував створити уряд, в якому були б представники “різних сил”.

Серед присутніх на зустрічі був керівник так званої мережі Хаккані. Це структура, подібна до “Талібану”. Їх бойовики зосередили свою владу в південній частині країни.

Інший інсайдер розповів, що Барадар приїхав в Кабул, аби “розподілити відповідальність між командирами та зустрітися з експредставниками афганського уряду, командирами місцевих партизанів, політиками та навіть богословами.

Попередньо, таліби збиралися створити окремі групи, які б займалися внутрішньою безпекою та фінансовою кризою в Афганістані.

Через кілька тижнів інша група збирається презентувати нову модель афганського уряду. Це не буде демократичний уряд, але “захищатиме права всіх”. Таліби стверджують, що їх уряд буде “позитивно відрізнятися” від режиму, заснованого на “суворих фундаменталістських тлумаченнях ісламського права шаріату”. Приміром, вони пообіцяли амністію афганцям, які працювали на попередній уряд.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.