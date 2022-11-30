Присяжні винесли вердикт у судовому процесі щодо п’ятьох лідерів організації Oath Keepers, звинувачених у змові з метою насильницького перешкоджання мирній передачі влади від тодішнього президента Дональда Трампа Джо Байдену після виборів 2020 року.

Про це повідомляє CNN.

Прокурори та адвокати підтвердили, що вердикт винесено. Присяжні радилися понад 17 годин.

Присяжні у складі з семи чоловіків і п’яти жінок, розглянули загалом десять звинувачень проти підсудних Стюарта Роудса, Келлі Меггс, Джесіки Воткінс, Кеннета Гаррельсона та Томаса Колдуелла, серед яких три окремі звинувачення у змові, перешкоджанні голосуванню в колегії виборців та втручанні у докази.

Усі п’ятеро не визнали себе винними та якщо їх визнають винними за найсерйознішими звинуваченнями, кожному підсудному може загрожувати до 20 років у федеральній в’язниці.

“Після всіх цих тижнів справа нарешті ваша”, — сказав окружний суддя Аміт Мехта присяжним минулого тижня наприкінці двомісячного представлення доказів.

Ключові моменти заключних аргументів: прокурори зібрали разом повідомлення, відео, свідчення та записи, щоб показати, як обвинувачені з усієї країни нібито об’єдналися, щоб спланувати та реалізувати спосіб утримати Трампа на посаді президента будь-якими необхідними засобами.

“Для цих обвинувачених напад на Капітолій був засобом досягнення мети”, — сказала прокурор Кетрін Ракоці, додавши, що обвинувачені “самі вибрали себе, щоб відстоювати свою версію закону, свою версію того, що мало статися в ті вибори”.

Ракоці продовжив: “Почуття права, яке призвело до розчарування, а потім люті, а потім насильства. Це історія цієї змови, пані та панове”.

Відкидаючи аргументи захисту, Ракоці сказав присяжним, що, попри твердження, що в той день не було чіткого наказу увійти до Капітолія, існувала явна змова будь-яким способом зупинити панування Байдена.

Адвокати обвинувачених знову і знову заявляли присяжним, що жоден свідок з уряду – включно з колишніми членами Присяги 6 січня – не міг засвідчити, що існував прямий план нападу на Капітолій.

“Назвіть це великою трійкою. Жодного плану штурму Капітолія… жодного плану проникнення в Ротонду… жодного плану зупинити сертифікацію чи відкласти сертифікацію виборців”, — сказав адвокат Роудса Джеймс Лі Брайт.

Інші були відвертішими, включно з адвокатом Воткінса Джонатаном Кріспом, який сказав присяжним, що уряд збрехав їм, назвавши судовий процес “виробництвом Майкла Бея”.

В останньому докорі провідний прокурор Джеффрі Нестлер закликав присяжних вважати підсудних, більшість з яких є ветеранами військових, зрадниками країни.

Що потрібно знати про обвинувачених

57-річний Стюарт Роудс заснував Oath Keepers у 2009 році і з того часу очолює групу. Прокурори кажуть, що 6 січня Роудс стояв біля Капітолія, поводячи себе як “генерал”, коли його послідовники проникли в будівлю.

53-річна Келлі Меггз є лідеркою флоридського відділення Oath Keepers, і, за словами уряду, 6 січня очолила сумнозвісне “стек” формування Oath Keepers у Капітолії.

41-річний Кеннет Харрельсон також учасник Oath Keepers у Флориді і нібито був правою рукою Меггза 6 січня.

40-річна Джессіка Воткінс очолювала власне ополчення в Огайо, перш ніж приєднатися до Oath Keepers після виборів 2020 року. Прокурори кажуть, що Уоткінс, який є трансгендером, нібито увійшов до Капітолія з Гаррельсоном і Меггз і координував дії з Колдуеллом за кілька тижнів до цього.

68-річний Томас Колдуелл, який засвідчив, що він не є членом організації Oath Keepers, нібито допоміг організувати озброєні сили швидкого реагування, дислоковані за межами округу Колумбія, 6 січня. За словами прокурорів, Колдуелл також приймав Oath Keepers на своїй фермі у Вірджинії і спілкувався з Уоткінсом під час бунту.

Що означає справа для міністерства юстиції США

Судовий процес у справі Oath Keepers — перша з трьох справ про бунтівну змову — є серйозним випробуванням теорії міністерства юстиції про те, що ультраправі екстремістські групи планували порушити давню американську традицію мирної передачі влади.

Звинувачення в крамольній змові є політично ризикованим яке важко довести. Справи порушуються нечасто, і прокурори десятиліттями не виносили обвинувальних вироків.

Якщо прокурорам таки вдасться добитися засудження за підбурювальну змову, це може допомогти спростувати критику про те, що міністерство юстиції не було достатньо агресивним у судовому переслідуванні учасників заворушень, і допоможе розвіяти твердження, що заворушення були просто протестом, який вийшов з-під контролю.

Вирок також може призвести до наслідків для міністерства юстиції, яке дедалі більше зазнає політичної критики. Коли його розкрили на початку цього року, обвинувальний висновок проти членів Oath Keepers викликав обурення серед деяких прихильників колишнього президента та фігурантів правого боку, які стверджували, що звинувачення були перебільшеними, а звинувачення політично мотивованими.

Керівники правоохоронних органів продовжують попереджати про нещодавнє зростання внутрішніх екстремістських загроз з боку поодиноких осіб і невеликих груп, яку деякі республіканські законодавці намагалися применшити.

Після оголошення Трампом президентської кампанії вердикт може піддатися подальшому розгляду. Колишній президент, який сказав своїм прихильникам піти до Капітолія 6 січня, заявив, що в разі обрання він розгляне питання про “повне помилування” бунтівників.

Розгляд справи присяжними

Присяжні у складі семи чоловіків і п’яти жінок, розглядають загалом 10 звинувачень проти підсудних Стюарта Роудса, Келлі Меггз, Джесіки Воткінс, Кеннета Харрельсона та Томаса Колдуелла, зокрема три окремі звинувачення у змові, перешкоджанні голосуванню колегії виборців, та підробка доказів.

Ось огляд усіх звинувачень:

Крамольна змова: усіх п’ятьох обвинувачених звинувачують у планах застосування сили, щоб зупинити законну передачу президентської влади 6 січня.

Змова з метою перешкоджання та перешкоджання офіційному розгляду: всіх відповідачів висувають звинувачення у тому, що вони влаштували спільну змову, щоб перешкодити Конгресу сертифікувати голоси колегії виборців у Капітолії.

Змова з метою перешкодити офіцеру виконувати будь-які обов’язки: це звинувачення також стосується сертифікації голосування колегії виборців. В обвинувальному акті стверджується, що всі п’ятеро підсудних працювали разом, щоб “запобігти за допомогою сили, залякування та погроз… членам Конгресу Сполучених Штатів виконувати будь-які обов’язки”, а саме, затверджувати вибори.

Знищення державного майна та пособництво та підбурювання: Меггз, Харрельсон і Уоткінс, згідно з прокуратурою, були частиною натовпу, який увірвався в двері Ротонди Капітолія 6 січня. Стверджується, що вони не зламали двері самі.

Громадські заворушення, пособництво та підбурювання: присяжні розглядатимуть питання про те, чи Джессіка Воткінс втручалася в правоохоронні органи, коли вона нібито приєдналася до натовпу біля зали сенату, штовхалася та кричала на офіцерів, які охороняли двері зали.

Підробка документів або провадження, а також пособництво та підбурювання: Роудсу, Меггсу, Харрельсону та Колдвеллу висунуто звинувачення за нібито видалення повідомлень і фотографій зі своїх телефонів або облікових записів у соціальних мережах після 6 січня. Прокурори також стверджують, що Роудс наказав іншим дотримувачам присяги видалити повідомлення після бунту.

Судовий процес проти Oath Keepers 6 січня повертає статут про бунтівну змову

Історія статуту про бунтівну змову сягає початку громадянської війни, коли Конгрес визнав злочином змову з метою повалення уряду США або змову з метою застосування сили з метою “запобігти, перешкодити або затримати виконання будь-якого закону Сполучені Штати.”

У рідкісних випадках, коли прокурори висували обвинувачення, вони не завжди досягали успіху в забезпеченні засудження.

Востаннє, коли було висунуто звинувачення проти поліції штату Мічіган, звинуваченої в плануванні нападу на правоохоронні органи, суддя відхилив обвинувачення в 2012 році, заявивши, що міністерство юстиції не показало, що існувала “конкретна угода про силову протидію Сполученим Штатам уряд”.

За словами Марка Сатави, одного з адвокатів захисту, який представляв інтереси членів поліції Мічігану, те, як звинувачення в підбурювальній змові можуть зіткнутися з захищеною конституцією свободою слова, може створити проблему для прокурорів.

“Акт розмови про щось – і це щось може бути поваленням уряду Сполучених Штатів – залишається лише розмовою”, – сказав він CNN.

У справі від 6 січня прокурори вказують на ймовірні заяви Стюарта Роудса, який закликає до “громадянської війни”, щоб зупинити сертифікацію перемоги президента Джо Байдена, а також на конкретні кроки, у яких звинувачують Oath Keepers для планування насильства на зустрічі.

Докази у справі Oath Keepers

Урядові прокурори та адвокати захисту 17 листопада оголосили, що завершили надавати докази в судовому процесі щодо бунтівної змови Oath Keepers, завершуючи семитижневі суперечки, чи дійсно п’ятеро підозрюваних членів ультраправого ополчення планували перешкодити Джо Байдену стати президентом.

Прокурори показали присяжним у Вашингтоні, округ Колумбія, сотні текстових повідомлень, записів і відеозаписів п’ятьох підсудних, принесли вилучені автомати в зал суду та розповіли присяжним про глибину руху ополчення після виборів 2020 року.

Адвокати захисту спростували цей аргумент, заявивши, що їхні клієнти говорили дивовижні речі, але ніколи не вчиняли насильство та ніколи не мали конкретного плану штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Усі п’ятеро не визнали себе винними.

Винесення вироків

Лідера Oath Keepers Стюарта Роудса суд присяжних визнав винним у підбурювальній змові за організацію далекосяжного плану зупинити мирну передачу влади після того, як колишній президент Дональд Трамп програв Джо Байдену на виборах 2020 року.

Цей вирок є перемогою міністерства юстиції, яке стверджує, що атака на Капітолій США 6 січня 2021 року була не просто політичним протестом, який вийшов з-під контролю, а радше насильницьким нападом на центр американської демократії та намагання утримати Байдена від Овального кабінету будь-якими необхідними засобами.

Присяжні також визнали Келлі Меггз винною в підбурювальній змові. Троє інших підсудних були виправдані за цим звинуваченням.

Водночас Стюарта Роудса виправдали разом із двома іншими обвинуваченими у змові з метою перешкоджання офіційному розгляду, яким було голосування в Конгресі за затвердження результатів президентських виборів 2020 року 6 січня 2021 року, коли заворушники штурмували Капітолій США. Інших двох обвинувачених засудили за цим звинуваченням.

Також Стюарта Роудса виправдано у змові з метою перешкоджання офіційному розгляду.

За рештою звинувачень присяжні виправдали лідера Oath Keepers Стюарта Роудса та ще одного обвинуваченого у змові з метою перешкодити офіцеру виконувати будь-які обов’язки, а трьох їхніх співобвинувачених засудили за цим звинуваченням.

Присяжні також виправдалт трьох підсудних, звинувачених у знищенні державного майна, засудивши Джессіку Уоткінс, яка була звинувачена в громадських заворушеннях.

Крім того, чотирьох обвинувачених засуджено за підробку документів.

Під час зачитування вироку в залі федерального суду п’ятеро підсудних висловлювали мало емоцій.

Усі вони були засуджені щонайменше за одним пунктом.

Стюарт Роудс, засновник організації Oath Keepers, який був визнаний винним у найсерйозніших звинуваченнях у підбурювальній змові, опустив голову, написавши записки одному зі своїх адвокатів, Еду Тарплі.

Члени обвинувачення привітали один одного після розходу присяжних. Жоден із прокурорів не прокоментував вирок.

Розбивка вердикту у справі про бунтівну змову Oath Keepers

Пункт 1: Крамольна змова

Стюарт Роудс: ВИНЕН

Келлі Меггз: ВИННА

Кеннет Гаррельсон: НЕ ВИНЕН

Джессіка Воткінс: НЕ ВИННА

Томас Колдуелл: НЕ ВИНЕН

Пункт 2: Змова з метою перешкоджання офіційному провадженню

Стюарт Роудс: НЕ ВИНЕН

Келлі Меггз: ВИННА

Кеннет Гаррельсон: НЕ ВИНЕН

Джессіка Воткінс: ВИННА

Томас Колдуелл: НЕ ВИНЕН

Пункт 3: перешкоджання офіційному провадженню

Стюарт Роудс: ВИНЕН

Келлі Меггз: ВИННА

Кеннет Гаррельсон: ВИНЕН

Джессіка Воткінс: ВИННА

Томас Колдуелл: ВИНЕН

Пункт 4: Змова з метою перешкодити офіцеру виконувати будь-які обов’язки

Стюарт Роудс: НЕ ВИНЕН

Келлі Меггз: ВИННА

Кеннет Гаррельсон: ВИНЕН

Джессіка Воткінс: ВИННА

Томас Колдуелл: НЕ ВИНЕН

Пункт 5: Знищення державного майна та пособництво та підбурювання

Келлі Меггз: НЕ ВИННА

Кеннет Гаррельсон: НЕ ВИНЕН

Джессіка Воткінс: НЕ ВИННА

Пункт 6: громадські заворушення та пособництво та підбурювання

Джессіка Воткінс: ВИННА

Пункт 7: підробка документів

Стюарт Роудс: ВИНЕН

Пункт 8: підробка документів

Келлі Меггз: ВИННА

Пункт 9: підробка документів

Кеннет Гаррельсон: ВИНЕН

Пункт 13: підробка документів

Томас Колдуелл: ВИНЕН

Покарання обвинуваченим членам Oath Keepers

Двом обвинуваченим, визнаним винними в підбурювальній змові — Стюарту Роудсу та Келлі Меггз — загрожує максимальний термін ув’язнення строком на 20 років.

Їх разом з іншими трьома обвинуваченими — Кеннетом Гаррельсоном, Джесікою Воткінс і Томасом Колдуеллом — засудили за перешкоджання офіційному провадженню, що також передбачає 20 років максимального терміну ув’язнення.

Обвинувачені були засуджені за кількома пунктами звинувачення, і суддя може винести вирок, що перевищує 20 років та навпаки, суддя міг прийняти рішення призначити обвинуваченим покарання, значно менші за максимально допустимі.

Слухання щодо винесення вироку зазвичай відбуваються через 90 днів після винесення вироку. Суддя Аміт Мехта заявив у суді, що четверо підсудних, серд яких Роудс, залишаться за ґратами.

Адвокати підсудних заявили, що вони розчаровані вироком, але вважають, що їхні клієнти отримали справедливий суд.

Водночас Джеймс Лі Брайт, адвокат Стюарта Роудса зауважив, що все ж буде оскаржувати вирок. Бредфорд Гейер – адвокат Кеннета Харрельсона – також заявив, що буде оскаржувати вирок.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушення. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.