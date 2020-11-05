Найбільший округ в Аризоні опублікував другий звіт про підрахунок голосів. Лідерство Джо Байдена скоротилося.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Оновлені дані голосування, опубліковані округом Марікопа після 2:30 ранку в четвер, показують, що у Байдена 912 585 голосів, а у Трампа – 838 071 голосів.

Раніше в Марікопа, найбільш густонаселеному окрузі штату, було 887 457 голосів за Байдена і 802 160 за Трампа.

Тоді чиновникам округу довелося закрити будівлю виборчої комісії в Феніксі через акції протесту прихильників Трампа на вулиці.

В даний час у Байдена 1 469 341 голос по всій країні, у Трампа – 1 400 951 голос. Варто зазначити, що Аризона уже 72 роки голосує за республіканців.

Все наближаються до завершення підрахунки в шести штатах: Аляска, Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна і Пенсильванія.