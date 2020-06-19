Лідери Євросоюзу домовилися про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії, введених за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомила за підсумками відеоконференції лідерів ЄС в п’ятницю, 19 червня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, інформує агентство Reuters.

Санкції будуть продовжені ще на півроку через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод з боку РФ.

“Під час Європейської Ради ми вирішили, що санкції знову будуть подовжені на шість місяців”, – заявила Меркель.

Під час віртуального засідання Меркель разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, як учасники “нормандської четвірки”, розповіли колегам про стан імплементації Мінських угод, інформує Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав таке рішення лідерів ЄС.

“Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі”, – наголосив голова МЗС.

Тепер продовження санкцій має офіційно затвердити Рада ЄС.

Економічні санкції проти Росії були введені Євросоюзом в 2014 році і неодноразово продовжувалися. Наразі вони діють до 31 липня.

Санкції передбачають: заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для низки російських банків і компаній; ембарго на поставки в РФ зброї і товарів подвійного призначення; обмеження доступу до певних технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки покладів нафти.