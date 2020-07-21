Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися і уклали угоду про витрати і плани з відновлення економіки Європи, яка постраждала від пандемії COVID-19. Угода передбачає виділення 750 мільярдів євро до фонду відновлення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Це найбільше спільне запозичення, коли-небудь узгоджене ЄС. Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав це “поворотним моментом” для Європи.

Угода зосереджена на програму грантів в розмірі 390 млрд євро для держав-членів, які найбільше постраждали від пандемії. Очікується, що основними одержувачами стануть Італія і Іспанія.

Членам блоку будуть доступні ще 360 млрд євро у вигляді кредитів під низькі відсотки.

На саміті, який почався в Брюсселі в п’ятницю вранці, було проведено понад 90 годин переговорів.

Тепер після схвалення пакету допомоги будуть проведені додаткові технічні переговори, а після необхідна ратифікація Європейським парламентом.

Варто зазначити, що такі країни, як Швеція, Данія, Австрія та Нідерланди, а також Фінляндія виступили проти надання 500 млрд євро у вигляді грантів країнам, які найбільше постраждали від COVID-19.

Спочатку ця група країн встановила обмеження в 375 млрд євро, а також право блокувати запити.

Інші члени ЄС, такі як Іспанія та Італія, не хотіли суму нижче 400 мільярдів євро.

Угода була досягнута разом з угодою про наступне семирічному бюджеті блоку на суму близько 1,1 трлн євро.

Глава Європейської ради Шарль Мішель сказав: “Ми проявили колективну відповідальність і солідарність, і ми також демонструємо нашу віру в наше спільне майбутнє”.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен написала в Twitter: “Сьогодні ми зробили історичний крок, яким всі можемо пишатися”.