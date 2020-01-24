Про це Шарль Мішель написав у своєму Twitter.
“Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС. Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу в якості партнерів і союзників. І я зацікавлений у тому, щоб написати нову сторінку разом”, – зазначив Шарль Мішель.
Урсула фон дер Ляйен, у свою чергу, написала в Twitter, що після підписання документа “відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом”.
Згідно з повідомленням на сайті Європарламенту, комітет із конституційних питань рекомендував затвердити умови виходу Великобританії зі складу ЄС на пленарному засіданні парламенту.
“Дискусія в комітеті була зосереджена на вкладі Європарламенту у захист прав громадян у контексті Brexit, а також на кроках, які повинні бути здійснені Великобританією і рештою країн-членів ЄС. Під час обговорення також розглядався загальний вплив Brexit і майбутні відносини між ЄС і Великобританією, що стане метою подальших переговорів”, – йдеться в повідомленні.
Ратифікація угоди в Європейському парламенті запланована на 29 січня. У Раді ЄС голосування має відбутися 30 січня.
Brexit запланований на 31 січня 2020 року.
- 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit).
- 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.