Голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit).

Про це Шарль Мішель написав у своєму Twitter.

“Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС. Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу в якості партнерів і союзників. І я зацікавлений у тому, щоб написати нову сторінку разом”, – зазначив Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляйен, у свою чергу, написала в Twitter, що після підписання документа “відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом”.

Згідно з повідомленням на сайті Європарламенту, комітет із конституційних питань рекомендував затвердити умови виходу Великобританії зі складу ЄС на пленарному засіданні парламенту.

“Дискусія в комітеті була зосереджена на вкладі Європарламенту у захист прав громадян у контексті Brexit, а також на кроках, які повинні бути здійснені Великобританією і рештою країн-членів ЄС. Під час обговорення також розглядався загальний вплив Brexit і майбутні відносини між ЄС і Великобританією, що стане метою подальших переговорів”, – йдеться в повідомленні.

Ратифікація угоди в Європейському парламенті запланована на 29 січня. У Раді ЄС голосування має відбутися 30 січня.

Brexit запланований на 31 січня 2020 року.