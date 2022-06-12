Лідери Франції, Німеччини та Італії планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вже наступного тижня, оскільки українські посадовці закликають пришвидшити постачання зброї, аби стримати наступ РФ.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на європейських посадовців.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі планують відвідати українську столицю у четвер, проте плани ще можуть змінитися. Для трьох західних лідерів ця поїздка була б першою в Україну з початку повномасштабної війни.

Новини про заплановану зустріч з’явилися після того, як українські офіційні особи заявили, що РФ досягла певних успіхів у своїх зусиллях із захоплення міста Сєвєродонецьк, що значно наблизить Москву до її мети контролю над Донецької та Луганської областями.

Протягом кількох тижнів Москва вкладала ресурси у захоплення Сєвєродонецька, адміністративної столиці Луганської області. Більшість будівель міста зруйновано, більшість жителів втекли, водночас Україні вдалося утримати південну частину міста.

Запланована на цей тиждень зустріч лідерів Франції, Німеччини, Італії та України може відбутись на тлі розколу всередині НАТО щодо того, яку військову допомогу направити Києву. Франція, ФРН та Італія не надсилали великої кількості важкого озброєння, тоді як США та Велика Британія протягом останніх тижнів пообіцяли надіслати більш досконалі системи запуску ракет. Польща відправила понад 200 основних бойових танків і десятки одиниць важкої артилерії.

Уряд Шольца піддався критиці з боку України, західних союзників та опозиції всередині країни за те, що він не надав Києву більшої військової підтримки. Німеччина зобов’язалася відправити самохідні гаубиці та зенітні танки, а також інше передове озброєння. Однак жоден із вантажів ще не надійшов. Натомість Берлін надав значну кількість легшої оборонної зброї, наприклад протитанкових і зенітних ракет.

Олаф Шольц також задовольнив критику, заявивши, що він не поїде до Києва лише заради можливості сфотографуватися. Водночас порядок денний засідання цього тижня дізнатися не вдалося.

Інші європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, вже відвідали Київ, щоб продемонструвати підтримку боротьбі України з російською агресією. Перша леді США Джилл Байден також відвідала Зеленського разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями США.