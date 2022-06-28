Лідери країн G7 ("Великої сімки") на саміті у Німеччині домовились про запровадження цінових обмежень на російську нафту.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посилання на комюніке саміту.

Зазначається, що лідери Великої сімки домовились про заборону транспортування російської нафти, якщо її продаватимуть за ціною вище встановленої.

“Ми запрошуємо всі країни-однодумці розглянути можливість приєднатись до нас у наших діях”, – йдеться у заяві комюніке.

Обмеження цін на російську нафту – це намагання перешкодити Москві отримувати доходи від продажу енергоресурсу, ціни на який піднялись після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Встановлення обмеженої ціни на російську нафту зменшить ресурси Кремля для ведення повномасштабної війни. Окрім цього, такий крок дозволить підвищити стабільність та безпеку постачання на світових нафтових ринках.

Окрім цього, у своєму комюніке лідери Великої сімки пообіцяли виділити 4,5 млрд доларів на боротьбу з глобальним голодом, який, за повідомленням ООН, може виникнути вже у цьому році, зокрема через блокаду росіянами українського зерна у портах.