Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посилання на комюніке саміту.
Зазначається, що лідери Великої сімки домовились про заборону транспортування російської нафти, якщо її продаватимуть за ціною вище встановленої.
“Ми запрошуємо всі країни-однодумці розглянути можливість приєднатись до нас у наших діях”, – йдеться у заяві комюніке.
Обмеження цін на російську нафту – це намагання перешкодити Москві отримувати доходи від продажу енергоресурсу, ціни на який піднялись після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Встановлення обмеженої ціни на російську нафту зменшить ресурси Кремля для ведення повномасштабної війни. Окрім цього, такий крок дозволить підвищити стабільність та безпеку постачання на світових нафтових ринках.
Окрім цього, у своєму комюніке лідери Великої сімки пообіцяли виділити 4,5 млрд доларів на боротьбу з глобальним голодом, який, за повідомленням ООН, може виникнути вже у цьому році, зокрема через блокаду росіянами українського зерна у портах.
- Нагадаємо, лідери “Великої сімки” заявили, що будуть підтримувати уряд та народ України на тлі війни. Вони продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу, зокрема з вивчення можливості використовувати заморожені активи РФ.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів “Великої сімки” зробити все можливе, щоб припинити російсько-українську війну до кінця року. Він запропонував світовим лідерам п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та Європи.
- Також повідомлялось, що поки Захід запроваджує низку санкцій проти Росії та зменшує залежність від російської нафти, РФ продає “чорне золото” Індії та Китаю, таким чином заробляючи ще більше, аніж до початку повномасштабної війни проти України.