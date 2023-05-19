Лідери "Великої сімки" на саміті в Японії підтвердили своє зобов'язання надавати фінансову та військову підтримку Україні в її боротьбі проти збройної агресії Росії.

Джерела: Сайт Європейської Ради та Reuters.

Також лідери G7 заявили, що вони забезпечили Україні необхідну бюджетну підтримку на цей рік і на початок 2024 року.

“Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб гарантувати, що незаконна агресія Росії проти суверенної держави Україна зазнає невдачі, і підтримати український народ у його прагненні до справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права”, – йдеться у заяві лідерів G7 на саміті в Японії.

Лідери G7 також підтвердили своє зобов’язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки потрібно.

“Ми застосовуємо подальші санкції та заходи, щоб збільшити ціну для Росії та для тих, хто підтримує її воєнні дії. Ми також здійснюємо кроки для підтримки партнерів по усьому світу, які проходять через страждання, що спричинені російською війною, зокрема шляхом надання гуманітарної допомоги. Ми також продовжимо успішні зусилля для того, щоб Росія надалі не мала можливості перетворювати доступ до енергії на зброю проти нас та проти світу”, – йдеться у заяві лідерів “Великої сімки”.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт лідерів “Великої сімки”, який триватиме у японському місті Хіросіма з 19 по 21 травня.

До Японії президент України прибуде на військовому літаку США. Спершу Зеленський відвідає Саудівську Аравію, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав, а вже звідти вирушить до Японії.

У Раді нацбезпеки США цю інформацію відмовились коментувати.

Японські офіційні особи раніше заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, хоча вони додали додаткову сесію щодо України в неділю, щоб відповідати розкладу українського президента. Представник міністерства закордонних справ Японії відмовився від подальших коментарів.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Під час саміту лідери G7 проведуть переговори щодо подальшої відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.