Лідери "Великої сімки" заявили, що будуть підтримувати уряд та народ України на тлі війни. Вони продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу, зокрема з вивчення можливості використовувати заморожені активи РФ.

Про це заявили лідери G7.

У заяві вони засудили невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за допомоги Білорусі. Лідери “Великої сімки” не будуть визнавати кордонів, які Кремль змінює силою.