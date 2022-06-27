Про це заявили лідери G7.
У заяві вони засудили невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за допомоги Білорусі. Лідери “Великої сімки” не будуть визнавати кордонів, які Кремль змінює силою.
“Ми засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними і невиправдане використання Росією ядерної риторики”, — йдеться у повідомленні.
Країни G7 й надалі координуватимуть зусилля, щоб задовольнити потреби України у військовій та оборонній техніці. Це стосується надання матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки для нарощування ЗСУ. За 2022 рік країни вже надали гуманітарної допомоги на суму понад 2,8 млрд доларів .
Лідери G7 планують вивчити можливі шляхи якнайшвидшого відновлення та реконструювання України. Для цього розглядають можливість залучення заморожених російських активів.
“Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль і разом з нами допомогти Україні у відновленні її майбутнього”, – додали у повідомленні.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів “Великої сімки” зробити все можливе, щоб припинити російсько-українську війну до кінця року. Він запропонував світовим лідерам п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та Європи.
- На зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.
- Президент США Джо Байден підтвердив намір Групи семи ввести заборону на імпорт золота задля посилення тиску на економіку країни.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що саміт G7 має відреагувати на ракетні удари по Києву новими санкціями та збільшенням постачання важкої зброї в Україну.
- Європейська комісія погодила надання Україні спеціального медичного обладнання. Зокрема спорядження від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на 11,3 мільйона євро.