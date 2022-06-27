Про це заявили лідери G7.

У заяві вони засудили невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за допомоги Білорусі. Лідери “Великої сімки” не будуть визнавати кордонів, які Кремль змінює силою.

“Ми засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними і невиправдане використання Росією ядерної риторики”, — йдеться у повідомленні.

Країни G7 й надалі координуватимуть зусилля, щоб задовольнити потреби України у військовій та оборонній техніці. Це стосується надання матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки для нарощування ЗСУ. За 2022 рік країни вже надали гуманітарної допомоги на суму понад 2,8 млрд доларів .

Лідери G7 планують вивчити можливі шляхи якнайшвидшого відновлення та реконструювання України. Для цього розглядають можливість залучення заморожених російських активів.

“Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль і разом з нами допомогти Україні у відновленні її майбутнього”, – додали у повідомленні.