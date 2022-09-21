Країни-члени Європейського Союзу відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, зазначивши, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а поки що дії російського керівництва свідчать про паніку в цій державі.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністри Бельгії та Нідерландів і всі 27 національних лідерів ЄС виступили після того, як Путін заявив про мобілізацію додаткових військ для війни проти України та підтримав план анексії окупованих територій.

“Це все ознака паніки. Його риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холоднокровними”, — сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. За його словами, все це частина риторики, яка вже відома Євросоюзу. Водночас він порадив своїм колегам зберігати спокій.

Також прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо закликав реагувати на заяви Путіна спокійно, щоби не провокувати Росію та підтримувати Україну: “Ми не повинні підливати масла у вогонь. Ми повинні бути чіткими у своїй позиції й продовжувати підтримувати Україну”.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не злякається та продовжить підтримувати Україну: “У цій війні лише один агресор — Росія. Підтримка України з боку ЄС залишатиметься непохитною”, — сказав він.