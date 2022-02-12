Лідери опозиційних сил "Європейська Солідарність" та "Голос" зустрілися з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком з вимогою негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.

Про це повідомили в “Європейській Солідарності”.

П’ятий Президент Петро Порошенко біля Верховної Ради, разом з головою партії “Голос” та співголовою фракції “ЄС” Артуром Герасимовим повідомив, що такий крок необхідний через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.

“Ми вимагаємо зараз рішучих дій влади. Реакції влади на ту тривожну інформацію, яка протягом учорашньої доби надходила з усіх столиць світу. Саме з цією метою ми сьогодні йдемо до Голови Верховної Ради з вимогою негайного скликання засідання ВР зараз, в суботу, запрошення президента, керівників оборонного блоку. Для того щоб в закритому режимі скоординувати дії. Для того, щоб або зупинити політико-дипломатичним шляхом Путіна і можливе продовження агресії, або сконцентрувати зусилля доя захисту держави”, – сказав Порошенко.

Зустріч з головою ВР Русланом Стефанчуком таки відбулась. Лідери демократичної опозиції особисто звернулися до спікера. Врешті, було призначено ще одну зустріч, аби обговорити деталі, і, можливо, призначити засідання погоджувальної ради.

Порошенко заявив, що зустріч відбудеться сьогодні о 13:00. На ній мають визначитись щодо позачергового засідання ВР.

“Ми домовилися, що на першу годину ми повертаємось сюди. Попросили, щоб Голова Верховної Ради – він має це право – скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання. І о першій годині ми знову будемо тут”, – повідомивПорошенко.

Лідер “Європейської Солідарності” звернувся до інших фракцій та депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.

“Провести засідання погоджувальної ради, підготуватися до засідання Верховної Ради, яке ми пропонуємо провести сьогодні. Озброїти українців абсолютно чітким ретельним планом щодо наших подальших дій. Звернутися і до прем’єр-міністра, і до уряду, і до Зеленського взяти участь в цьому засіданні. Засідання повинно мати закритий характер. Провести і розробити комунікаційну стратегію для того, щоб проінформувати суспільство щодо подальших дій влади для захисту людей”, – наголошує Порошенко.

П’ятий президент заявив, що готовий надати план дій щодо захисту України.