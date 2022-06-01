Очільниця естонського уряду Кая Каллас заявила, що під час зустрічі лідерів Європейського Союзу у Брюсселі відбулась "дуже гостра дискусія" щодо доцільності телефонних перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

За словами Каллас, дискусія відбулась на тлі нещодавніх перемовин президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца з очільником Кремля.

Естонська посадовиця зауважила, що у французького та німецького лідерів були благі наміри, однак Путін не готовий вживати ніяких заходів для розв’язання конфлікту.

“Але Шольц і Макрон також сказали, що телефонують Зеленському, оскільки Путін не хоче вести перемовини з Україною. Наскільки я розумію, Зеленський просив їх бути посередниками”, – сказала Каллас.