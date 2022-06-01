Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.
За словами Каллас, дискусія відбулась на тлі нещодавніх перемовин президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца з очільником Кремля.
Естонська посадовиця зауважила, що у французького та німецького лідерів були благі наміри, однак Путін не готовий вживати ніяких заходів для розв’язання конфлікту.
“Але Шольц і Макрон також сказали, що телефонують Зеленському, оскільки Путін не хоче вести перемовини з Україною. Наскільки я розумію, Зеленський просив їх бути посередниками”, – сказала Каллас.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо російсько-української війни.