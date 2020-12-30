Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.

Зокрема, документ підписали голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Це справедлива та збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси Європейського союзу та створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній”, – заявив Мішель під час підписання.

Тепер угоду надіслали для підписання прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Тимчасова угода про торгівлю між ЄС та Великобританією набуває чинності з 1 січня.

Після того, як угоду підпише британський прем’єр, її розглянуть у Європарламенті та Раді Європи.  Лише  тоді вона буде ратифікована Євросоюзом.

“З основних питань Європейський союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Мова йде про зміну клімату, а також про глобальну відповідь на пандемію, зокрема, з допомогою можливого договору про пандемії. Що стосується міжнародних відносин, ми будемо прагнути до співпраці з конкретних питань, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах”, – зазначив Мішель.

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
  • В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
  • 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.
  • У четвер, 24 грудня, Велика Британія та Європейський Союз після року переговорів узгодили питання торговельних відносин по завершенні перехідного періоду Brexit.