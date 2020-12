Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.

Зокрема, документ підписали голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Це справедлива та збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси Європейського союзу та створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній”, – заявив Мішель під час підписання.

Тепер угоду надіслали для підписання прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Тимчасова угода про торгівлю між ЄС та Великобританією набуває чинності з 1 січня.

Після того, як угоду підпише британський прем’єр, її розглянуть у Європарламенті та Раді Європи. Лише тоді вона буде ратифікована Євросоюзом.

“З основних питань Європейський союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Мова йде про зміну клімату, а також про глобальну відповідь на пандемію, зокрема, з допомогою можливого договору про пандемії. Що стосується міжнародних відносин, ми будемо прагнути до співпраці з конкретних питань, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах”, – зазначив Мішель.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen

It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson

New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t

— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020