Про це йдеться у пресрелізі Ради Європи.
Зокрема, документ підписали голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
“Це справедлива та збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси Європейського союзу та створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній”, – заявив Мішель під час підписання.
Тепер угоду надіслали для підписання прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.
Тимчасова угода про торгівлю між ЄС та Великобританією набуває чинності з 1 січня.
Після того, як угоду підпише британський прем’єр, її розглянуть у Європарламенті та Раді Європи. Лише тоді вона буде ратифікована Євросоюзом.
“З основних питань Європейський союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Мова йде про зміну клімату, а також про глобальну відповідь на пандемію, зокрема, з допомогою можливого договору про пандемії. Що стосується міжнародних відносин, ми будемо прагнути до співпраці з конкретних питань, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах”, – зазначив Мішель.
Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen
It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson
New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t
— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
- В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
- 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.
- У четвер, 24 грудня, Велика Британія та Європейський Союз після року переговорів узгодили питання торговельних відносин по завершенні перехідного періоду Brexit.