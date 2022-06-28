У завершальний тиждень європейського саміту два головні геополітичні блоки Заходу зосередилися на тому, щоб захистити світ від Росії та посилити тиск на Кремль.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Лідери країн G7 (“Великої сімки”) пообіцяли підтримувати Україну “стільки, скільки буде необхідно” для того, щоб успішно протистояти вторгненню Росії.

На останньому засіданні лідерів країн G7 зроблено низку кроків для того, аби посилити тиск Заходу на Москву.

Країни Групи Семи намагаються встановити обмеження цін на російську нафту, щоб ще більше позбавити Путіна прибутків. Також у неділю вони оголосили про заборону на новий імпорт російського золота.

Джо Байден та більшість його колег з “Великої сімки” приїдуть до Мадриду на саміт НАТО. На цій зустрічі військово-політичного союзу країни мають оголосити про те, що вони збільшать кількість сил, які знаходяться у стані готовності, до 300 000 осіб.

“Таке рішення є прямою відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і це є частиною великої перебудови нашої колективної оборони з часів холодної війни” – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Повномасштабна війна в Україні значно змінила настрої в ЄС. Нещодавно опитування показало, що більшість людей у кожній країні G7, яка включає чотири найбільші економіки Європи, вважають, що вони перебувають у новій “холодній війні” з Росією.

У спільній заяві лідери G7 стверджують, що Україна має приймати рішення про майбутнє мирне врегулювання, незважаючи на зовнішній тиск або вплив. Також лідери “Великої сімки”додали, що продовжать координувати зусилля для вирішення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.

Обговорення цих питань триватимуть цього тижня в Мадриді.