Про це повідомляє пресслужба ради Європи.

За підсумками дискусії було опубліковане комюніке, що містить 5 пунктів про російську агресію та європейські прагнення України. Зокрема зазначається, що “невиправдана військова агресія РФ проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку”.

“РФ та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну, і будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, – йдеться в заяві Європейської ради.

Своєю чергою, Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що дискусія тривала декілька годин та назвав її “історичною ніччю у Версалі”.