На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що Росія є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Лідери країн НАТО засудили повномасштабну війну Росії проти України та наголосили, що це послаблює міжнародну безпеку та стабільність і є грубим порушенням міжнародного права.

“Ми продовжуємо стикатися з чіткими загрозами з усіх стратегічних напрямків. Російська Федерація є найбільш значущою і прямою загрозою безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Тероризм у всіх його формах і проявах продовжує становити пряму загрозу безпеці нашого населення, міжнародній стабільності та процвітанню”, – йдеться у заяві.

Глави країн, які є членами Північноатлантичного альянсу, продовжуватимуть протидіяти російським загрозам і реагувати на її ворожі дії та боротися з тероризмом методами, які відповідають міжнародному праву.

Жорстокі дії Росії спричинили величезні людські страждання та масові переміщення. Ця країна несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу.

Союзники НАТО продовжують співпрацювати з міжнародною спільнотою для того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, а також у злочинах сексуального насильства під час повномасштабної війни.

За словами лідерів НАТО, Росія навмисно загострила продовольчу та енергетичну кризу. Наразі союзники співпрацюють для того, аби підтримати міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення експорту українського зерна та пом’якшення глобальної продовольчої кризи.

“Росія повинна негайно зупинити повномасштабну війну і покинути Україну. Білорусь також має припинити брати учать у російсько-українській війні”, – наголосили лідери країн Північноатлантичного альянсу.