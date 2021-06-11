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Лідери НАТО очікують, що Байден запевнить їх у підтримці з боку США

Лідери НАТО чекають, що у понеділок під час саміту Альянсу президент США Джо Байден запевнить їх у підтримці й не вдаватиметься до риторики свого попередника Дональда Трампа.

П’ятниця, 11 червня 2021, 17:31

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Цьогоріч 30 союзників зберуться для обговорення реформ. Лідери Альянсу очікують, що позиція Байдена значно відрізнятиметься від позиції Трампа, який перетворював саміт НАТО на телевізійні реаліті-шоу.

“Перше, що має зробити Байден, це повторно взяти участь у колективній обороні НАТО. Це просто покаже, наскільки легко було б Сполученим Штатам відмовитись від Альянсу”, – заявив Джеймі Ши, колишній високопоставлений чиновник НАТО, який був учасником саміту 2018 року, на якому Трамп розглядав питання про вихід з Альянсу.

Експерти та дипломати заявляють, що Трамп перетворював саміт НАТО на шоу, привертаючи величезну увагу міжнародних ЗМІ. Такі дії Трампа виснажували союзників, яких він назвав “правопорушниками” через недостатній бюджет на оборону.

Байден вже скасував рішення Трампа про виведення американських військ з Німеччини.

Як очікується, Байден озвучить традиційну американську заяву про те, що європейські союзники повинні більше платити за власну безпеку. Водночас НАТО прагне вийти за рамки зовнішньої політики Трампа “Америка насамперед”.

“Цей саміт з Байденом повинен стати сигналом для світу про повернення НАТО. Було стільки шуму (на самітах за участю Трампа, – ред.), і це був важкий час. Але тепер ми можемо фактично говорити про важливі речі, визначальні виклики безпеці нашого часу”, – сказав один зі старших європейських дипломатів НАТО.

Додамо, що саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі. Україну на нього не запросили, оскільки зустріч не передбачає участі країн-партнерів. На саміт також не поїде Грузія.

У четвер, 10 червня, напередодні саміту, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

  • Раніше Білий дім і уряд України розіслали суперечливі офіційні звіти про телефонну розмову між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. На сайті Офісу президента України спочатку повідомили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”. Білий дім заперечував, що Байден так говорив. Згодом були внесені правки в текст повідомлення ОПУ.
  • Згідно із соціологічним дослідженням, проведеним центром “Соціс” (SOCIS) у вересні минулого року, понад 50% українців підтримують вступ нашої країни до Європейського союзу і НАТО.
  • На початку серпня повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює наукове співробітництво з Україною.
  • 12 червня стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
  • Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
Теги: Джо Байден, НАТО, саміт, США

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