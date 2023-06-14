У НАТО хочуть залишити на посаді генсека Єнса Столтенберга через труднощі з узгодженням наступника очільника військового альянсу напередодні липневого саміту у Вільнюсі.

Джерело: Financial Times.

Офіційно Єнс Столтенберг очолює Альянс з жовтня 2014 року. Раніше він заявляв, що “не має наміру шукати” продовження свого мандата, але не виключав такої можливості. Його нинішній мандат закінчується в жовтні, але нині постають питання випробування блоку на тлі російсько-української війни, внутрішні розбіжності та зміцнення Китаю.

Труднощі ззовні та складнощі з пошуком кандидата, який би задовольнив кожного із 31 члена Альянсу, створюють передумови, що Столтенберга можуть попросити зайняти цю посаду вчетверте. Рішення може стати короткостроковим компромісом, який відкладає розв’язання проблеми до наступного року.

“Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен зараз”, – сказав міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.

До цього кандидатури прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса не отримали одностайної підтримки. Також у Польщі виступили проти, щоб посаду генсека після Столтенберга знову очолив представник однієї зі Скандинавських країн. Деякі країни хочуть, аби вперше генсеком стала жінка, але інші наголошують на тому, що кандидат має бути зі Східної Європи, аби відображати зростаючу вагу регіону і важливість війни в Україні.

“Хто буде наступним генеральним секретарем? Не схоже, що існує посібник, як його обрати”, – сказав Воллес.

Британський глава оборонного відомства зазначив, що є “дуже багато хороших кандидатів”, коли його запитали про його власні амбіції на цю посаду.