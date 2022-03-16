Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Стів Скаліз, лідер палати представників меншості Кевін Маккарті та голова Республіканської конференції Еліз Стефанік заявили, що Сполучені Штати повинні зробити більше, щоб допомогти Україні.
“Я думав, що це відео було одним із найбільш зворушливих моментів”, — сказав Маккарті журналістам. “Це показало, що [Росія] вбиває невинних людей, що відбуваються військові злочини, що Америка і світ не можуть сидіти і ігнорувати. Нам потрібно покласти цьому край”.
Стефаник зазначила, що як новоспеченій мамі “краяло серце” бачити кадри бомбардувань Росією пологових будинків в Україні.
Вона та інші лідери Республіканської партії назвали звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу надихаючим.
“Коли президент Зеленський показав це відео, ви дійсно повинні були на власні очі побачити суцільну жорстокість того, що Путін робить в Україні”, — сказав Скаліз. “Це було дуже важко дивитися”.
Він додав, що відео показує, що в країні відбувається “ніщо інше, як геноцид”.
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