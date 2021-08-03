Голови трьох фракцій Верховної Ради України провалюють роботу в парламенті за окремими напрямами.

Про це поінформували в Комітеті виборців України за підсумками аналізу роботи лідерів фракцій ВР.

“Комітет виборців склав рейтинг роботи лідерів фракцій Верховної Ради. За даними КВУ, окремі керівники фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямами”, – зазначається в повідомленні.

Так, за даними КВУ, чотири лідери фракцій “мають вкрай низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради”. Йдеться про такі фракції: “Слуга народу”, ВО “Батьківщина”, “Опозиційна платформа – За життя”.

Так, Давид Арахамія (“Слуга народу”) та Юлія Тимошенко (ВО “Батьківщина”) пропустили половину голосувань ВР у 2021 році. За період лютого-липня цього року Арахамія та Тимошенко взяли участь лише в 45% голосувань.

Як зазначили в КВУ, ще нижчі результати спостерігаються у співголів фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Зокрема, Юрій Бойко за пів року взяв участь лише в 3% голосувань, а Вадим Рабінович – у 0,4%.

Крім того, в КВУ з’ясували, що окремі голови фракцій фактично ігнорують засідання комітетів парламенту. Наприклад, Вадим Рабінович взяв участь лише у 28% засіданнях комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. А Юрій Бойко був присутній на 42% засідань цього ж комітету.

Водночас Юлія Тимошенко була зареєстрована на 63% комітету ВР з питань соціальної політики.

Загалом Вадим Рабінович був офіційно зареєстрований лише на 20% пленарних засіданнях Верховної Ради від початку цього року, Юлія Тимошенко – на 53%.

“Давид Арахамія, Юрій Бойко та Вадим Рабінович значно рідше за інших виступають у Верховній Раді. Так, за пів року голова “Слуги народу” виступив лише 17 разів, співголови “ОПЗЖ” – 6 та 5 разів відповідно”, – уточнили в КВУ.

Водночас найвищі результати роботи продемонстрували лідери фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”. Зокрема, співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко взяла участь у 80% голосувань ВР, відвідала 95% пленарних засідань, 94% засідань комітету, 65 разів виступала у парламенті, зареєструвала 39 законопроєктів (1 було ухвалено).

Співголова фракції “ЄС” Артур Герасимов взяв участь у 84% голосувань, відвідав 96% пленарних засідань та 100% засідань комітету.

Голова фракції “Голосу” Ярослав Железняк був присутній на 100% засідань комітету та 98% пленарних засіданнях, взяв участь у 74% голосувань, а також 37 разів виступав під час пленарних засідань Ради.

Дослідження охоплює період лютого-липня 2021 року.