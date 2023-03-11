Президент США Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній війні РФ.

Про це йдеться у повідомленнях на сайті Єврокомісії.

“Сполучені Штати Америки і Європейський Союз мають рішучу та єдину спільну позицію проти незаконної, невиправданої і неспровокованої війни Росії проти України. Ми спільно із широкою коаліцією партнерів запровадили швидкі та масштабні санкції, які зменшують доходи Росії, що використовуються для фінансування її війни та військово-промислової бази”, – йдеться у заяві лідерів США та ЄС.

Також вони наголосили на необхідності зменшення залежності від російських енергоресурсів для зміцнення енергетичної безпеки Європи та світу.

У заяві зазначається, що США та ЄС продовжать тісно співпрацювати з метою підтримки енергетичної безпеки України через її подальшу інтеграцію в європейські енергетичні ринки.

Лідери США та ЄС нагадали, що спільно запровадили проти Росії “безпрецедентні, скоординовані та ефективні санкції та інші економічні заходи”, які підривають її здатність вести війну та підтримувати військово-промисловий комплекс.

“Ми спільно вживаємо нових заходів, спрямованих на осіб із третіх країн по всьому світу, щоб послабити підтримку російської війни з будь-якого куточка світу, де б вона не була виявлена”, – наголосили лідери США та ЄС у своїй заяві.

А також підкреслили, що Сполучені Штати та Європейський Союз працюватимуть над тим, щоб Україна мала необхідну безпекову, економічну та гуманітарну підтримку “стільки часу, скільки це буде необхідно”.