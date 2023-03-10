Про це повідомляє The New York Times.

Лідери Великої Британії та Франції, двох найбільших союзників України, мають зустрітися в Парижі, щоб обговорити важливі питання, зокрема підтримку України та відновлення двосторонніх зв’язків після Brexit.

“Оскільки ми маємо справу з новими та безпрецедентними загрозами, нам життєво важливо зміцнити структури нашого альянсу, щоб ми були готові прийняти виклики майбутнього. Це те, що ми зробимо на британсько-французькому саміті”, – сказав Сунак.

В офісі британського прем’єра додали, що країни координуватимуть постачання зброї в Україну та навчання українських морських піхотинців.

Лідери Великої Британії та Франції окремо зустрілися з президентом Володимиром Зеленським минулого місяця, коли український лідер здійснив візит за кордон, щоб зустрітися з союзниками у Великій Британії, Франції та Бельгії.

Він зустрівся з Сунаком у Лондоні та відвідав українських військових, які проходили навчання на британських танках Challenger 2 на військовій базі в південній Англії.

Потім він прилетів до Парижа і зустрівся з Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Наступного дня він вирушив до Брюсселя, щоб зустрітися з лідерами Європейського Союзу.

Відносини між Великою Британією та Францією погіршилися після того, як британці вирішили вийти з Європейського Союзу. Але зараз країни мають рідкісну спільну мету у підтримці України, і, схоже, вони докладають більше зусиль для зміцнення своїх відносин.