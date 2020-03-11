Про це Буквам розповіла гід по Ватикану Олександра Лукань у відповідь на питання про вірусне відео, яке шириться у середу соцмережами.
Автор ролика знайшов видряпаний напис “Лєна, Тамара, Вінниця” під фрескою “Афінська школа” авторства Рафаеля Санті. Українки не єдині, хто залишив автограф на стіні, подібні написи робили і туристи з інших країн.
Олександра впізнала на відео одну зі своїх колег, яка і показала туристам це варварство. Разом з тим інші колеги гіда зауважили, що написи давні і їм не один рік, а на думку однієї зі спеціалісток напису може бути 15 років.
Раніше про ці написи вже писали в російському ЖЖ в 2015 році. Але італійські ЗМІ про такий вандалізм не повідомляли.
Тому гід зауважила, що напис не обов’язково робили українці і що це може бути частиною гібридної війни.
Станці Рафаеля прикрашені виключно фресками майстра, і на них теоретично можна щось надряпати. Хоча в Ватикан заборонено проносити гострі предмети.