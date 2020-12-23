Народний депутат Гео Лерос опублікував продовження "плівок Єрмака". У ролику він розповідає про отримання новим міністром аграрної політики й продовольства Романом Лещенком цієї посади нібито завдяки брату глави Офісу президента Денису Єрмаку.

Відео Єрмак опублікував на своєму YouTube-каналі.

“Я знав, що під Романа Лещенка створювали ціле міністерство, готуючи його в міністри. Тому притримав цей матеріал, щоб потім не розповідали, що люди з “плівок Єрмака”- плід хворої уяви брата глави Офісу президента”, – сказав Лерос.

Нардеп зазначив, що записи велися з 2019-го до кінця січня 2020 року.

Лерос також опублікував відео, на якому показані два співрозмовники в ресторані. Один з них залишається за кадром, а другий — це Олександр Луцький (з 2015 до 2018 року очолював земельне агентство). Луцький говорить, що треба, щоб Зеленський зустрівся з Лещенко — тоді уповноваженим президента з земельних питань. На цій зустрічі Лещенко повинен буде пояснити главі держави, як сильно Геокадастр потребує керівника в особі Луцького.

Потім Лерос нагадав, що Лещенко став уповноваженим із земельних питань на початку грудня торік.

“Лещенко влаштовував Луцькому (Олександру, за часів 5 президента очолював земельне агентство – ред.) аудієнцію з Зеленським. Луцький претендує на посаду очільника Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду”, – розповів Лерос.

На доказ того, що Денис Єрмак брав за допомогу гроші, Лерос зробив запис його розмови з постійним фігурантом “плівок” Дмитром Штаньком, який 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ. На записі Єрмак і Штанько обговорюють, що робити з грошима Луцького, і вирішують їх не чіпати, поки не буде якоїсь конкретики щодо його призначення.

Нардеп заявив, що Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав. Експрем’єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що ​​ прем’єр “наклав на президента у повний зріст”.

Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом із головою Держгеокадастру – ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький “засвітився” на “плівках Єрмака”.