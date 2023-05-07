На екстреній нараді в Каїрі Рада міністрів закордонних справ Ліги арабських держав (ЛАД) ухвалила рішення про повернення Сирії в організацію, зазначив представник генсека організації Гамаль Рушді. Сторони погодили сформувати міністерський комітет для продовження "прямого діалогу із сирійським урядом з метою досягнення всеосяжного рішення".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тож так завершилась ізоляція сирійського уряду президента Башара Асада, що був виключений з організації у 2011 році через жорстокі репресії проти власного народу. У МЗС Сирії наголосили на “важливості спільної роботи та діалогу для розв’язання проблем, що стоять перед арабськими країнами”.

Глави МЗС країн ЛАД відзначили “прагнення почати відігравати провідну роль у зусиллях із врегулювання” кризи в Сирії, її “гуманітарних і політичних наслідків, а також наслідків для безпеки”, додавши, що гуманітарна допомога має надаватися “усім, хто її потребує”. Також узгодили сформувати міністерський комітет для продовження “прямого діалогу із сирійським урядом з метою досягнення всеосяжного рішення”.

Своєю чергою, від влади Сирії очікують, що вони відновлять переговори з опозицією про нову конституцію та підготують підгрунтя для виборів. Також уряд має дозволити повернення біженців, забезпечити надання гуманітарної допомоги та припинити контрабанду наркотиків до сусідніх країн.

Зауважується, що арабські країни планують надати фінансову підтримку для відновлення Сирії та переконати союзні держави вивести війська з країни.

Наступний саміт ЛАД заплановано на 19 травня у Саудівській Аравії. Королівство може запросити Асада на зустріч.

Виключення Сирії з Ліги арабських держав набуло чинності 16 листопада 2011 року. Тоді проголосували проти лише представники Лівану, Ємену та Сирії, натомість Ірак утримався.

Довідка. Ліга арабських держав — регіональна міжнародна організація арабських держав Південно-Західної Азії, Північної і Північно-Східної Африки. Створена в Каїрі 22 березня 1945 року Єгиптом, Сирією, Іраком, Ліваном, Трансйорданією, Саудівською Аравією. Ємен приєднався 5 травня 1945 року.