Ліга Dota 2 була змушена змінити свій логотип після того, як ігрова компанія Valve висловила побоювання, що вона пропагує комунізм.

Про це повідомляє ігрове видання Esports.

Якщо ви цікавилися лігами з гри Dota 2, ви, напевно, помітили характерний логотип ліги з обличчям персонажа Путч за мотивом радянського стилю. Однак, більше цього логотипу немає, оскільки представники Valve офіційно попросили організатора ліги Epicenter видалити зображення.

На цей крок наважилися у зв’язку із тим, що представники компанії Valve побоялися, що логотип порушить закони України щодо заборони пропаганди комунізму.

За даними Epicenter, вони отримали “юридичний висновок, який підтверджує, що логотип не є комуністичною символікою і нічого не рекламує”. Проте поверхневий пошук показує, що логотип DPC EEU явно був натхненний логотипом Всесоюзної піонерської організації імені Володимира Леніна. Порівняння двох логотипів можна побачити нижче.

І хоч учасники ліги наполягають на тому, що це жарт, команда Valve наполягла на зміні задля дотримання законодавства України. Тепер логотипом DPC EEU є просто літера “Е”.