Про це повідомляє ігрове видання Esports.
Якщо ви цікавилися лігами з гри Dota 2, ви, напевно, помітили характерний логотип ліги з обличчям персонажа Путч за мотивом радянського стилю. Однак, більше цього логотипу немає, оскільки представники Valve офіційно попросили організатора ліги Epicenter видалити зображення.
#DPC #DPCEEU pic.twitter.com/nCZFsew1A5
— EPICENTER | DPC EEU (@epicentergg) December 2, 2021
На цей крок наважилися у зв’язку із тим, що представники компанії Valve побоялися, що логотип порушить закони України щодо заборони пропаганди комунізму.
За даними Epicenter, вони отримали “юридичний висновок, який підтверджує, що логотип не є комуністичною символікою і нічого не рекламує”. Проте поверхневий пошук показує, що логотип DPC EEU явно був натхненний логотипом Всесоюзної піонерської організації імені Володимира Леніна. Порівняння двох логотипів можна побачити нижче.
І хоч учасники ліги наполягають на тому, що це жарт, команда Valve наполягла на зміні задля дотримання законодавства України. Тепер логотипом DPC EEU є просто літера “Е”.
- Нагадаємо, у 2020 році кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту.