Про це повідомляє ігрове видання Esports.

Якщо ви цікавилися лігами з гри Dota 2, ви, напевно, помітили характерний логотип ліги з обличчям персонажа Путч за мотивом радянського стилю. Однак, більше цього логотипу немає, оскільки представники Valve офіційно попросили організатора ліги Epicenter видалити зображення.

На цей крок наважилися у зв’язку із тим, що представники компанії Valve побоялися, що логотип порушить закони України щодо заборони пропаганди комунізму.

За даними Epicenter, вони отримали “юридичний висновок, який підтверджує, що логотип не є комуністичною символікою і нічого не рекламує”. Проте поверхневий пошук показує, що логотип DPC EEU явно був натхненний логотипом Всесоюзної піонерської організації імені Володимира Леніна. Порівняння двох логотипів можна побачити нижче.

Логотип DPC EEU поруч із логотипом Всесоюзної піонерської організації імені Володимира Леніна

І хоч учасники ліги наполягають на тому, що це жарт, команда Valve наполягла на зміні задля дотримання законодавства України. Тепер логотипом DPC EEU є просто літера “Е”.