Про це розповів у коментарі #Буквам колишній генеральний директор Центру громадського здоров’я, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

“Найкращий засіб попередження – жорсткі обмеження із забороною в червоних зонах взагалі виходити на вулицю. Але оскільки уряд не має політичної волі, то намагається хоч якось вплинути на ситуацію і впроваджує норму про маски на вулицях. Вона може бути слушною, оскільки вірус мутує і ми точно не знаємо, як він може передаватися на вулиці, особливо в натовпі. Досліджень про це я не зустрічав, оскільки весь світ демонструє іншу тактику, оголошує жорсткі заходи карантину, і це більш правильно”, – каже він.

За словами Курпіти, в юрбі інфікуватися можна, проте жоден вірус чи бактерія не висять у повітрі – завжди поряд має бути хтось, хто їх виділяє. У сонячну, вітряну чи вологу погоду краплинки з вірусами, які видихає людина, дуже швидко розсіюються.

“Логіка і є, і немає. Тому що людська поведінка така: якщо ми йдемо вулицею без маски, а потім заходимо в юрбу, то як швидко ми цю маску надягнемо? Впровадження таких норм спонукатиме частину людей не виходити надвір, бо вони не будуть хотіти носити маску”, – каже фахівець.

Він зазначає, що уряд повинен був пояснити свої дії: оскільки в нас обмеження не настільки жорсткі, як в Італії чи Німеччині, то ми пропонуємо такий вихід, якщо ж це не допоможе, то доведеться впровадити серйозніші заходи.