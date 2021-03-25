Про це розповів у коментарі #Буквам колишній генеральний директор Центру громадського здоров’я, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.
“Найкращий засіб попередження – жорсткі обмеження із забороною в червоних зонах взагалі виходити на вулицю. Але оскільки уряд не має політичної волі, то намагається хоч якось вплинути на ситуацію і впроваджує норму про маски на вулицях. Вона може бути слушною, оскільки вірус мутує і ми точно не знаємо, як він може передаватися на вулиці, особливо в натовпі. Досліджень про це я не зустрічав, оскільки весь світ демонструє іншу тактику, оголошує жорсткі заходи карантину, і це більш правильно”, – каже він.
За словами Курпіти, в юрбі інфікуватися можна, проте жоден вірус чи бактерія не висять у повітрі – завжди поряд має бути хтось, хто їх виділяє. У сонячну, вітряну чи вологу погоду краплинки з вірусами, які видихає людина, дуже швидко розсіюються.
“Логіка і є, і немає. Тому що людська поведінка така: якщо ми йдемо вулицею без маски, а потім заходимо в юрбу, то як швидко ми цю маску надягнемо? Впровадження таких норм спонукатиме частину людей не виходити надвір, бо вони не будуть хотіти носити маску”, – каже фахівець.
Він зазначає, що уряд повинен був пояснити свої дії: оскільки в нас обмеження не настільки жорсткі, як в Італії чи Німеччині, то ми пропонуємо такий вихід, якщо ж це не допоможе, то доведеться впровадити серйозніші заходи.
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- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
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- З вівторка, 23 березня, в Києві почала офіційно діяти “червона” зона карантину.
- Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні погіршуватиметься. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.