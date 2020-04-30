Лікар і колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вважає, що якби влада говорила правду про рівень підготовки до боротьби з епідемією коронавірусу, то жертв в Україні було б менше.

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

Лінчевський зазначив, що ця епідемія – велика біда, від якої страждає Італія, США, Німеччина, Франція. Тому що коронавірус – це виклик для будь-якої цивілізованої країни. Але коли українська влада хоче зберегти рейтинг і обличчя, то починає свідомо маніпулювати.

“Починає говорити: “Країна готова , у нас все є”. Це найгірше. Якої інформації я б чекав від влади в такій ситуації? Треба говорити правду: “Люди, тестів немає, виявити і ізолювати всіх інфікованих не можемо, сидить вдома! Ми всіх не можемо протестувати. Кожен, хто на вулиці, потенційно інфікований і несе небезпеку. “Люди, немає захисту, допоможіть хто завгодно”. Уже робили бронежилети – зробимо і костюми. Це не біда, якщо мати в голові постійну домінанту цінність людського життя. Кожен з тих понад 200 померлих (на момент запису інтерв’ю в Україні офіційно було 261 померлих від коронавірусної інфекції – ред.), міг вижити, якби не “щось”. Якби не пішов до церкви, якби не пішов до знайомих, тощо. Не можна мірятися кількістю померлих і говорити, що від грипу або в ДТП гине більше людей. Замість цього в разі коронавірусу чесне визнання проблеми могло б врятувати чиєсь життя”, – наголосив ексзаступник голови МОЗ.