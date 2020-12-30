Covid-19 Україна

оновлено 30.12.2020 о 12:01

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Лікар пояснив, чи потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли на COVID-19

Лікар-генетик Олександр Коляда розповів, чи потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли на коронавірус COVID-19.

Середа, 30 грудня 2020, 13:21

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

Коляда зазначив, що людям, які нещодавно перехворіли на коронавірус, вакцинуватися не потрібно.

“Коли знову з’являється потреба у вакцинації, ми не знаємо. Швидше за все, цей момент настає не раніше ніж через вісім місяців після хвороби, а у декого, можливо, й через кілька років”, – пояснив він.

Лікар також зазначив, що серед вакцин, які завершили або завершують третю фазу клінічних випробувань, є три технології. Одна з них – РНК-вакцини, нова технологія, якої ще ніколи не було на ринку. Серед плюсів: її можна швидко і безпечно виготовляти, легко модифікувати під нові штами. Мінуси: важко транспортувати (потрібна дуже низька температура, – ред.). За ціною вони майже не відрізняються.

Другий тип – вакцини на основі вектора.

“Це коли “пробник” вірусу в клітини доставляє інший вірус, що не є для нас небезпечним. Плюси: технологія вже існує на ринку, тому ми знаємо, як вона працює з іншими інфекціями, можна застосовувати орально, спреї зручніші за уколи шприцами. Мінуси: в людини може вироблятися імунітет на вектор, тому після щеплення, можливо, цей вектор не можна буде використати для інших вакцин, доведеться переробляти технологію”, – пояснив Коляда.

Третій тип, за його словами, – це вакцини на основі одиничних білків коронавірусу. Плюси: вони існували раніше, це одна з найстаріших вакцинних технологій, можуть зберігатися при кімнатній температурі. Мінуси: їх довше виготовляють.

При цьому генетик наголосив, що ефективність не дуже залежить від технології. Може бути так, що всі три типи вакцин виявляться однаково ефективними.

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Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, генетик, Коляда, лікар

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