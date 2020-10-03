У президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, з симптомів тільки загальна слабкість. При цьому, політик почувається добре.

Про це повідомив його лікар Шон Конлі.

Після того, як стало відомо про позитивний тест на коронавірус, було прийнято рішення зробити Трампу ін’єкцію для підтримки імунного захисту організму. Йому зробили ін’єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Деякі дослідження свідчать про те, що така ін’єкція може знизити рівень вірусу в крові.

Лікар також виписав Трампу приймати цинк, вітамін D, фамотидін, мелатонін й аспірин.

За словами доктора Конлі, Трамп відчуває себе стомленим, але “в хорошому настрої”.

Що стосується першої леді США, Меланії Трамп, у неї “м’який кашель і головний біль”.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.