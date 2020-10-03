Про це повідомив його лікар Шон Конлі.
Після того, як стало відомо про позитивний тест на коронавірус, було прийнято рішення зробити Трампу ін’єкцію для підтримки імунного захисту організму. Йому зробили ін’єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Деякі дослідження свідчать про те, що така ін’єкція може знизити рівень вірусу в крові.
Лікар також виписав Трампу приймати цинк, вітамін D, фамотидін, мелатонін й аспірин.
За словами доктора Конлі, Трамп відчуває себе стомленим, але “в хорошому настрої”.
Що стосується першої леді США, Меланії Трамп, у неї “м’який кашель і головний біль”.
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.
- Нагадаємо, кілька днів тому відбулися перші дебати між кандидатами — демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом.
- Уже після дебатів в однієї з помічниць Трампа, Хоуп Хікс, діагностували COVID-19. Незабаром позитивні результати тестів отримали також сам президент і його дружина Меланія.
- Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Про те, що може статися, якщо один з кандидатів у президенти США помре чи не зможе обіймати посаду за станом здоров’я, читайте у матеріалі.