Лікар-хірург провів успішну операцію з вилучення з тіла пораненого військового 30 мм патрон з цільнокорпусним бронебійно-трасуючим снарядом 3УБР6.

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Лікар виявив боєприпас під час огляду пораненого бійця. Снаряд, який потрапив під шкіру, виявили під час огляду захисника.

Хірург вирішив негайно оперативно втрутитися. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.

Бійця можуть евакуювати для подальшої реабілітації та одужання.