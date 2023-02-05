Про це повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.
Лікар виявив боєприпас під час огляду пораненого бійця. Снаряд, який потрапив під шкіру, виявили під час огляду захисника.
Хірург вирішив негайно оперативно втрутитися. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.
Бійця можуть евакуювати для подальшої реабілітації та одужання.
- На початку січня військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Під час операції були присутні сапери.