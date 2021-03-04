Covid-19 Україна

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06 березня

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Лікарі та зірки шоу-бізнесу вакцинувалися в прямому ефірі: відео

Десятеро людей (п'ятеро лікарів і п'ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми "Право на владу".

Четвер, 4 березня 2021, 22:47

Трансляція ведеться на YouTube-каналі ТСН.

“Ми 4 березня ідемо на безпрецедентний крок, тому що жодна країна не робила вакцинацію проти COVID-19 у прямому ефірі, в телевізійній студії, в телевізійному павільйоні. А  те, що ми це зробимо сьогодні,  до нас  ще ніхто не робив. Те, що відбувається сьогодні тут — не робив ніхто. Міністерство охорони здоров’я, фонд ЮНІСЕФ, канал “1+1″ запросили десятеро людей, можна сказати вони всі лідери громадської думки. Це п’ятеро лікарів і п’ятеро популярних людей. Всі вони в очікуванні вакцинації”, – заявила телеведуча Наталія Мосейчук.

В онлайновій вакцинації взяли участь:

  • Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;
  • Руслана Лижичко, співачка;
  • Наталія Мосейчук, телеведуча;
  • Олександр Педан, телеведучий, автор волонтерського проєкту “Джуніор зед”;
  • Сергій Конюшок, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;
  • Сергій Дубров, президент асоціації анестезіологів України;
  • Олена Міхно, лікар;
  • Віталій Соколов, лікар;
  • Катерина Геля, лікар;
  • Богдан Мельник, лікар.

Через 28 днів вакциновані отримають другу дозу індійської вакцини Covishield.

Варто відзначити, що деякі з тих, хто вакцинувався в студії, раніше перехворіли на коронавірус. Так, Конюшок повідомив, що перехворів на коронавірус, але попри це, прийняв рішення вакцинуватися. За словами Булавінової,  вона і Дубров також перенесли COVID-19 кілька місяців тому. Ведуча Наталія Мосейчук також нещодавно хворіла на коронавірус.

Раніше прем’єрміністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, відео, Коронавірус

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