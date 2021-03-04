Лікарі та зірки шоу-бізнесу вакцинувалися в прямому ефірі: відео

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“Ми 4 березня ідемо на безпрецедентний крок, тому що жодна країна не робила вакцинацію проти COVID-19 у прямому ефірі, в телевізійній студії, в телевізійному павільйоні. А те, що ми це зробимо сьогодні, до нас ще ніхто не робив. Те, що відбувається сьогодні тут — не робив ніхто. Міністерство охорони здоров’я, фонд ЮНІСЕФ, канал “1+1″ запросили десятеро людей, можна сказати вони всі лідери громадської думки. Це п’ятеро лікарів і п’ятеро популярних людей. Всі вони в очікуванні вакцинації”, – заявила телеведуча Наталія Мосейчук.
В онлайновій вакцинації взяли участь:
- Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;
- Руслана Лижичко, співачка;
- Наталія Мосейчук, телеведуча;
- Олександр Педан, телеведучий, автор волонтерського проєкту “Джуніор зед”;
- Сергій Конюшок, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;
- Сергій Дубров, президент асоціації анестезіологів України;
- Олена Міхно, лікар;
- Віталій Соколов, лікар;
- Катерина Геля, лікар;
- Богдан Мельник, лікар.
Через 28 днів вакциновані отримають другу дозу індійської вакцини Covishield.
Варто відзначити, що деякі з тих, хто вакцинувався в студії, раніше перехворіли на коронавірус. Так, Конюшок повідомив, що перехворів на коронавірус, але попри це, прийняв рішення вакцинуватися. За словами Булавінової, вона і Дубров також перенесли COVID-19 кілька місяців тому. Ведуча Наталія Мосейчук також нещодавно хворіла на коронавірус.
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