Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
Двоє саперів страхували безпеку медичного персоналу. Вона додала, що операцію провів Андрій Верба — один з найдосвідченіших хірургів ЗСУ. Лікар не використовував електрокоагуляцію, оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.
Унікальна операція пройшла успішно. Пораненого українського захисника відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.
“Не кожне поранення в області серця є смертельним”, — підписала Ганна Маляр.
- У результаті успішного обміну військовополоненими вдалося повернути на підконтрольну територію 50 українських захисників.