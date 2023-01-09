Військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Під час операції були присутні сапери.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Двоє саперів страхували безпеку медичного персоналу. Вона додала, що операцію провів Андрій Верба — один з найдосвідченіших хірургів ЗСУ. Лікар не використовував електрокоагуляцію, оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.

Унікальна операція пройшла успішно. Пораненого українського захисника відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

“Не кожне поранення в області серця є смертельним”, — підписала Ганна Маляр.