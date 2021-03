Результати спостережень описали в матеріалі, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine.

У дослідженні медики детально описали 12 випадків, коли у пацієнтів, які отримали першу дозу вакцини, проявилася негативна шкірна реакція. У всіх випадках висип різного типу з’явився, в середньому, через вісім днів після вакцинації. Це відбувалося в період з 4 по 11 день після вакцинації. У половини випробовуваних була аналогічна реакція після отримання другої дози вакцини.

Більшість випробовуваних, після появи висипу, лікувалися антигістамінними препаратами або прикладали лід. Деяким пацієнтам потрібно більше серйозне лікування. Зокрема, були застосовані стероїди, які призначали у вигляді таблеток. У більшості випадків, висипання на шкірі зникали через 4 – 5 днів.

Медики зазначили, що висип як реакція на вакцину був безпечним. Але деякі пацієнти прийняли його за інфекцію і почали самостійно лікувати антибіотиками.

Тому вони прийшли до висновку, що сімейні лікарі можуть неправильно розцінити появу висипу після вакцинації пацієнта першою або другою дозою мРНК-1273.

Дослідники одноголосно закликали лікарів у всьому світі бути уважними в таких випадках і не призначати пацієнтові антибіотики, перш ніж на 100% переконаються, що це не реакція на отриману ним вакцину проти коронавірусу.

В цілому, в Moderna зазначили, що лише у 1% реципієнтів після першої дози з’явився висип через 4 – 11 днів. Серед реципієнтів другої дози така ймовірність становить лише 0,2%.