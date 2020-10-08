У харківських лікарнях, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусом, не залишилося вільних місць. Станом на 8 жовтня ушпиталено 811 осіб з пневмонією, 667 з них мають підтверджений COVID-19.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на коментар заступника мера Харкова Світлани Горбунової-Рубан.

Медперсонал дістав зі складів додаткові ліжка. Їх розмістили в холах і коридорах лікарень.

“Завантаженість постійно 100%. Але йде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу особу. Ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде той, хто лежить на ліжку”, – зазначила Горбунова-Рубан.

Чиновниця зазначила, що повна завантаженість спостерігається в усіх лікарнях міста.

За словами заступниці мера, медперсоналу поки вистачає. Вирішується питання про проведення кисню в лікарні.

За минулу добу в Харківській області коронавірус підтвердили у 576 осіб. Вдома лікуються 5800 харків’ян, 287 мають підтверджений COVID-19, але хворіють безсимптомно, серед хворих 474 дитини, 257 медиків.