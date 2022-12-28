Через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працюють на межі своїх можливостей.

Про це повідомляє The New York Times.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти вишикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги залишаються виснаженими.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Фактичний масштаб надзвичайної ситуації в Китаї було важко оцінити. Але дані, оприлюднені місцевою владою, свідчать про те, що вірус поширюється: з кількох міст і провінцій щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень. У Шанхаї одна лікарня спрогнозувала, що половина з 25 мільйонів мешканців міста зрештою буде інфікована.