Про це Ляшко повідомив у Facebook.
Наголошую! Весь зміст вигаданого наказу фейковий”, — зазначив міністр. Він також нагадав, що всі офіційні накази МОЗ публікує на своєму сайті.
Нагадаємо, що сьогодні Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.
Також Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.
Однак про спеціальне розпорядження щодо медзакладів не повідомлялося.
- Варто зазначити, що попри високі показники хворих на COVID-19, кількість госпіталізованих та померлих від вірусу меншає.
- Зокрема за минулу добу, 22 лютого, в Україні зафіксували 25 062 нових інфікованих коронавірусом. Серед них — дітей – 2 427, медпрацівників – 665.