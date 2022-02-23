До закладів охорони здоров'я розсилають наказ Міністерства охорони здоров'я про евакуацію медичних закладів з Києва. Однак голова МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що повідомлення є фейковими.

Про це Ляшко повідомив у Facebook.

Наразі розповсюджується фейкова інформація про наказ Міністерства охорони здоров’я з начебто підписом Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах Києва та інших міст.

Наголошую! Весь зміст вигаданого наказу фейковий”, — зазначив міністр. Він також нагадав, що всі офіційні накази МОЗ публікує на своєму сайті.

Ляшко зауважив, що заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Нагадаємо, що сьогодні Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.

Також Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Однак про спеціальне розпорядження щодо медзакладів не повідомлялося.