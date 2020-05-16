Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що керівники лікарень не повідомили Державну службу з питань праці про половину випадків інфікування медиків коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко зазначив, що кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання.

“Ми вже неодноразово звертали на це увагу та наголошували керівникам закладів охорони здоров’я. Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика”, – наголосив він.

При цьому розслідування, на сьогодні, завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв’язок між професійною діяльністю та хворобою.

За словами Ляшка, 15 травня була проведена чергова нарада з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та Міністерства охорони здоров’я, на якій з’ясовували чому так відбувається.

“Є проблеми з долученням епідеміологів до складу профільних комісій. Сьогодні свої пояснення нададуть керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій. Всі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій. Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЕБтНС. Тому що медики не повинні страждати через бюрократичні процедури”, – додав він.