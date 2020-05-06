Кабінет міністрів України вирішив направити виграш НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі в розмірі 2,9 млрд доларів на будівництво доріг, шкіл, дитсадків та лікарень.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, Шмигаль доручив Міністерству фінансів і Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища протягом найближчого тижня розробити механізм залучення цих коштів.

“Дуже важливо, що значна частина цих коштів, за ініціативою президента, буде спрямована на програму “Велике будівництво”. Тобто на дороги, школи, дитячі садки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень”, – сказав він.

У свою чергу, глава правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв зазначив, що зараз на рахунках компанії знаходиться 7 млрд грн, $1,74 млрд, 340 млн євро.

“У будь-який момент, коли буде прийнято рішення акціонером про сплату коштів у вигляді дивідендів або будь-яким іншим чином, ці кошти можуть бути передані до державного бюджету України”, – сказав він.