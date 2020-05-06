Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, Шмигаль доручив Міністерству фінансів і Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища протягом найближчого тижня розробити механізм залучення цих коштів.
“Дуже важливо, що значна частина цих коштів, за ініціативою президента, буде спрямована на програму “Велике будівництво”. Тобто на дороги, школи, дитячі садки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень”, – сказав він.
У свою чергу, глава правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв зазначив, що зараз на рахунках компанії знаходиться 7 млрд грн, $1,74 млрд, 340 млн євро.
“У будь-який момент, коли буде прийнято рішення акціонером про сплату коштів у вигляді дивідендів або будь-яким іншим чином, ці кошти можуть бути передані до державного бюджету України”, – сказав він.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- В рамках угоди НАК “Нафтогаз-України” і російська компанія “Газпром” відкличуть нові зустрічні позови з арбітражу.