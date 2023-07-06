Лікарні та екстрені медичні служби в областях України відпрацьовують алгоритм загального реагування у разі ймовірного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: МОЗ України.

Йдеться про готовність та координацію спільних дій медиків на обласних та загальнонаціональному рівнях. А саме: між лікарнями, службами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, центрами контролю та профілактики хвороб.

Попередньо на рівні кожної області були розроблені та опрацьовані плани взаємодії за алгоритмами та рекомендаціями МОЗ – наразі їх потрібно фіналізувати.

У відомстві пояснили, що департаменти охорони здоровʼя мають відпрацювати алгоритми дії евакуації населення та постраждалих із зони потенційної радіаційної аварії до інших регіонів, створити “евакуаційні маршрути пацієнтів” в межах області, враховуючи переміщення “радіаційної хмари”. Інформація щодо моделювання потенційної загрози в разі аварії на ЗАЕС оновлюються щодня.

Попередньо, медики Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей відпрацювали алгоритм реагування у разі можливого теракту на ЗАЕС під час загальнонаціональних тренувальних навчань. Вони проходили у зоні потенційної радіаційної аварії. До них були залучені екстрені служби центрального, регіонального та місцевого значення (медики, енергетики, працівники МВС, рятувальники та комунальники).

Крім того, на базі центрів контролю та профілактики хвороб сформовані групи радіаційного захисту. Вони мають алгоритми дії в разі теракту на ЗАЕС. Всі бригади забезпечені приладами для вимірювання гамма-фону, радіометрами та дозиметрами.

У МОЗ нагадали, що сценарії можливого розвитку подій на ЗАЕС були попередньо змодельовані на засіданні Міжвідомчого кризового штабу. До відпрацювання заходів з подолання наслідків у разі підриву одного з енергоблоків станції у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях було залучено 404 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та окремо 18 бригад до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.

4 липня Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.