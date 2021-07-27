Місто-організатор Олімпійських ігор Токіо попросив лікарні підготувати більше ліжок для пацієнтів з COVID-19, оскільки число хворих в японській столиці наближається до рекордного рівня - понад 3000 випадків.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Щоденні зараження в місті збільшилися вдвічі до 1429 в понеділок у порівнянні з тижнем раніше.

Число випадків зараження, як правило, знижується після вихідних і свят, коли кількість зроблених тестів зменшується, тому експерти і політики уважно стежать за цифрами вівторка, які повинні бути опубліковані в другій половині дня, щоб отримати більш чітке уявлення про ситуацію.

У зв’язку з тим, що лікарні приймають все більше пацієнтів, Токіо планує збільшити кількість ліжок до 6 406 з нинішніх 5 967 місць до початку наступного місяця.

Експерти в галузі охорони здоров’я попередили, що сезонні фактори, підвищена мобільність і поширення штамів призведуть до зростання числа випадків COVID-19 цього літа.

Професор Кіотського університету Юкі Фурусе раніше прогнозував, що число нових щоденних випадків захворювання в Токіо в серпні може зрости до 2000, що потенційно може призвести до вичерпання лікарняних ліжок в місті та околицях.

Хоча вакцинація посилює захист громадян похилого віку, які більше за інших потребують невідкладної допомоги, тільки 36% населення Токіо отримали хоча б одне щеплення.

Як відомо, в суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликало серйозні побоювання напередодні Ігор. Це був один із іноземних спортсменів.

Через випадки COVID-19 голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто не виключав скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

А генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що на Олімпіаді в Токіо неможливо домогтися нульового ризику зараження коронавірусом.

Експерти в галузі охорони здоров’я в Японії попереджали, що Олімпіада може перетворитися на захід “суперрозповсюдження” коронавірусу.