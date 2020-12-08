Міністерство охорони здоров’я та його очільник Максим Степанов позбавили лікарні майже 2 мільярдів гривень. Фінансування двох програм зупинено, оскільки профільне міністерство під час пандемії не змогло знайти, на що витратити ці гроші.

Про це заявила народна депутатка від фракції “Голос” Ольга Стефанишина, інформують #Букви.

За її словами, Державне казначейство зупинило фінансування двох програм МОЗ на суму 1,9 мільярда гривень. Ці гроші повинні були піти на розвиток екстреної допомоги та модернізацію лікарень. Однак за дев’ять місяців МОЗ не зміг затвердити план використання цих грошей. Саме тому ці кошти не будуть використані у 2020 році.

“За ці 2 мільярди гривень можна було б оснастити десятки лікарень. МОЗ мав би закупити апарати ШВЛ, монітори пацієнта, апарати УЗД, дефібрилятори, які б допомогли врятувати не одну людину. Але через бездіяльність МОЗ лікарні і далі вимушені отримувати допомогу від волонтерів або просто залишатися без обладнання”, – заявила Стефанишина.