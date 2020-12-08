Про це заявила народна депутатка від фракції “Голос” Ольга Стефанишина, інформують #Букви.
За її словами, Державне казначейство зупинило фінансування двох програм МОЗ на суму 1,9 мільярда гривень. Ці гроші повинні були піти на розвиток екстреної допомоги та модернізацію лікарень. Однак за дев’ять місяців МОЗ не зміг затвердити план використання цих грошей. Саме тому ці кошти не будуть використані у 2020 році.
“За ці 2 мільярди гривень можна було б оснастити десятки лікарень. МОЗ мав би закупити апарати ШВЛ, монітори пацієнта, апарати УЗД, дефібрилятори, які б допомогли врятувати не одну людину. Але через бездіяльність МОЗ лікарні і далі вимушені отримувати допомогу від волонтерів або просто залишатися без обладнання”, – заявила Стефанишина.
- Фракція “Голос” виступає за звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова після того, як в Україні запровадили карантин вихідного дня.
- Проєкт постанови про відставку Степанова зареєстрували в Раді наприкінці липня. Ініціатором виступила фракція “Голос”. Підписи за відставку голови МОЗ почали збирати ще в травні – за словами депутатів, через спроби згорнути медреформу і корупційні скандали.