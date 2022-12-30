У тимчасово окупованому Біловодську, що на Луганщині місцева лікарня переповнена пораненими росіянами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Telegram.

“Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями”, — зазначили військових.

Крім того, в районі Донецька було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Також знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 — пошкоджено.

У Генштабі додали, наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України одночасно уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.